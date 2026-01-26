D’après un rapport publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), intitulé La Situation mondiale de l’Alimentation et l’Agriculture, près de 1,7 milliard de personnes vivent dans des régions où la dégradation des terres est une menace croissante pour la productivité agricole, la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes. « De cette ressource d’importance critique dépendent non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la préservation de la biodiversité, la régulation du climat et les moyens d’existence de plus de 892 millions de travailleurs agricoles dans le monde », indique la FAO.

La pression exercée sur nos terres est une menace croissante et l’expansion de l’agriculture est un des grands responsables. « L’agriculture, qui occupe 40 % des terres habitables, utilise 70 % des prélèvements d’eau douce, et est responsable de 80 % de la déforestation. La conversion des habitats naturels et l'expansion des terres marginales, les pratiques agricoles non durables, telles que le surpâturage, l'utilisation excessive d'engrais inorganiques et l'irrigation; dégradent la santé des sols et des écosystèmes. Les phénomènes météorologiques extrêmes et autres impacts du changement climatique, comme la modification des régimes de précipitations, érodent les sols et appauvrissent leurs nutriments », explique Joao Campari, Responsable mondial du Programme alimentaire de l’ONG WWF International.

D’après les chiffres publiés par la FAO, ce sont près de 3,6 millions d’hectares de terres cultivées qui sont abandonnés chaque année au cours du présent siècle. En raison du changement climatique et de la dégradation des sols, la productivité agricole est en baisse ces dernières décennies et les prévisions futures sont loin d’être rassurantes. « Dans un monde plus chaud et plus sec, on prévoit non seulement une diminution de la superficie des terres productives et des rendements des cultures vivrières de base, mais aussi une réduction de la durée des saisons de croissance et de la valeur nutritionnelle des aliments produits (notamment une baisse des teneurs en zinc, en fer et en protéines) », prévoit le responsable de WWF International.