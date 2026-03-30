Le secteur industriel contribue à la création d’emplois et à la richesse nationale, mais c’est aussi un gros pollueur. Responsables de 18 % des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français, les activités industrielles ont des conséquences désastreuses sur l’environnement, mais pas seulement. Pour la première fois en France, une étude a permis d’analyser plusieurs indicateurs de santé – comme les pathologies respiratoires, la santé périnatale ou encore la mortalité – des riverains vivant à proximité de grands bassins industriels.

Article Environnement
Par Lucie Touzi

Sans aucun doute, les zones industrielles génèrent de nombreux emplois et sont essentielles au développement économique du pays. D’après les derniers chiffres publiés par l’INSEE en 2023, le secteur industriel comptabilise plus de 320 000 entreprises, réalise un chiffre d’affaires de 1 544 Md€ et dégage une valeur ajoutée (VA) de 368 Md€. Et surtout, ce sont 3,3 millions de personnes qui occupent un emploi salarié dans l’industrie à la fin de l’année 2024.

Ce secteur occupe une place centrale dans l’économie française, mais il doit répondre rapidement aux enjeux environnementaux, car il représente encore une grande part des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Il serait grand temps pour le gouvernement d’accélérer la décarbonation du secteur industriel français s'il compte réellement tenir sa promesse d’une réduction de 81 % des émissions d’ici 2050 par rapport à 2015. D’après l’INSEE, en 2021, « 43 % des établissements industriels employant 20 salariés ou plus ont engagé des dépenses anti-pollution ».

Ces chiffres sont encore bien insuffisants. Les activités industrielles continuent d’impacter lourdement l’environnement, mais également les riverains. « 500 000 sites industriels sur le territoire métropolitain sont classés comme susceptibles de créer des risques, des nuisances et des atteintes à l’environnement. Pour ces raisons, les activités industrielles sont strictement encadrées afin de limiter au maximum leurs nuisances. Pourtant, dans les faits, de nombreux industriels ne respectent pas cette réglementation, ce qui a des conséquences directes sur la biodiversité et la santé humaine », alerte Réseau Action Climat France dans son rapport intitulé « 50 sites industriels les plus émetteurs de CO ».

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Des analyses graphiques pour prendre du recul sur les grands sujets de l’actualité
Des chroniques et des interviews de personnalités publiques trop peu entendues
Des synthèses d’ouvrages dans notre bibliothèque d’autodéfense intellectuelle
Et bien plus encore....

Déjà abonné ? Connectez-vous