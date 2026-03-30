Le secteur industriel contribue à la création d’emplois et à la richesse nationale, mais c’est aussi un gros pollueur. Responsables de 18 % des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français, les activités industrielles ont des conséquences désastreuses sur l’environnement, mais pas seulement. Pour la première fois en France, une étude a permis d’analyser plusieurs indicateurs de santé – comme les pathologies respiratoires, la santé périnatale ou encore la mortalité – des riverains vivant à proximité de grands bassins industriels.
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