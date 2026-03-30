Sans aucun doute, les zones industrielles génèrent de nombreux emplois et sont essentielles au développement économique du pays. D’après les derniers chiffres publiés par l’INSEE en 2023, le secteur industriel comptabilise plus de 320 000 entreprises, réalise un chiffre d’affaires de 1 544 Md€ et dégage une valeur ajoutée (VA) de 368 Md€. Et surtout, ce sont 3,3 millions de personnes qui occupent un emploi salarié dans l’industrie à la fin de l’année 2024.

Ce secteur occupe une place centrale dans l’économie française, mais il doit répondre rapidement aux enjeux environnementaux, car il représente encore une grande part des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Il serait grand temps pour le gouvernement d’accélérer la décarbonation du secteur industriel français s'il compte réellement tenir sa promesse d’une réduction de 81 % des émissions d’ici 2050 par rapport à 2015. D’après l’INSEE, en 2021, « 43 % des établissements industriels employant 20 salariés ou plus ont engagé des dépenses anti-pollution ».