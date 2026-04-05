Quand l’énergie devient une arme, l’économie mondiale vacille. La fermeture d’Ormuz ne menace pas seulement les approvisionnements : elle redistribue les cartes entre puissances, marchés et industries. Et dans ce chaos, certains acteurs s’apprêtent déjà à tirer profit de la crise.
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