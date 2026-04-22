Déjà fragilisé par une crise structurelle profonde, le secteur agricole français se retrouve aujourd’hui en première ligne face aux secousses géopolitiques mondiales. La guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d’Ormuz ont provoqué une flambée brutale du prix des engrais azotés, dont la France dépend massivement. En quelques jours, c’est toute la chaîne de production agricole qui vacille, révélant une vulnérabilité inquiétante aux chocs extérieurs et à la volatilité des marchés. Derrière cette crise conjoncturelle se dessine une question de fond : le modèle agricole français, fortement dépendant des intrants et des énergies fossiles, est-il encore viable à long terme ou doit-il amorcer une transformation radicale pour préserver sa souveraineté alimentaire ?
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