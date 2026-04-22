En France, le monde agricole est déjà à bout de souffle, et la guerre déclenchée au Moyen-Orient par les États-Unis et Israël ne fait qu’ajouter encore plus de difficultés. Depuis de nombreuses années, les agriculteurs sont particulièrement menacés par l'isolement, l'endettement, les aléas climatiques, la surcharge de travail et des revenus souvent insuffisants pour assurer leur pérennité. C’est donc dans un contexte particulièrement tendu (crise de la dermatose nodulaire contagieuse, Mercosur, etc.) que les agriculteurs français voient le prix des engrais grimper fortement. « Un tiers du commerce mondial des matières premières destinées à la fabrication d'engrais transite par le détroit d'Ormuz, un goulet d'étranglement maritime. Tous les engrais (potasse, phosphore et azote) sont concernés, mais c'est de loin sur les engrais azotés que l'impact est le plus important », explique Lisa Tostado, Chargée de campagne sur les produits agrochimiques et les combustibles fossiles auprès du Centre de droit international de l'environnement (CIEL).

Le blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran met en lumière un modèle agricole peu résilient et extrêmement dépendant de la géopolitique internationale. Cette dépendance ne se limite pas à l’approvisionnement en engrais, mais s’étend à l’ensemble des intrants nécessaires à la production agricole, exposant ainsi les exploitants à des risques systémiques. « L’Europe dépend très largement de l’extérieur pour son approvisionnement en engrais : 12 millions de tonnes d’urée sont importées, principalement d’Égypte, de Russie et d’Algérie. C’est une dépendance dangereuse qui fragilise toute l’agriculture française et par extension la souveraineté alimentaire nationale », assure la Coordination rurale dans son communiqué de presse.