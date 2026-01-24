Tim Jackson est professeur de développement durable au « Centre for Environmental strategy » (CES) à l'Université du Surrey. Ses recherches portent sur le comportement des consommateurs, les systèmes énergétiques durables, l'économie écologique et la philosophie de l'environnement. Au Royaume-Uni, il est l'un des pionniers du développement d'indicateurs alternatifs à la croissance économique. Depuis janvier 2003, il mène des recherches au sein du CES sur la psychologie sociale du consommateur.

Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid Tim Jackson montre que le capitalisme a fait de la croissance et de la consommation la promesse du bonheur, mais il ne fonctionne qu’en entretenant l’insatisfaction permanente. La croissance améliore la vie jusqu’à un certain seuil, puis elle se retourne contre nous en produisant mal-être social, inégalités et instabilité écologique. Nos institutions sont devenues dépendantes de la croissance, au point de confondre les moyens économiques avec les finalités humaines. Sortir du consumérisme n’est pas une régression, mais la condition pour reconstruire une société viable et réellement prospère.

👉 Retrouvez le résumé et le podcast du "Petit traité de la décroissance sereine" de Serge Latouche: ici

🔴 ÉLUCID a besoin de votre soutien ! Vous aimez notre travail ? Alors rejoignez-vous ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, cliquez ICI !

🟢 NOUVEAU : Installez l'Application Mobile ÉLUCID dès aujourd'hui :

Apple : téléchargez gratuitement ici

Android : téléchargez gratuitement ici

Vous souhaitez nous soutenir autrement ? Vous pouvez offrir un abonnement à l'un de vos proches, ou bien nous faire un don défiscalisable (à hauteur de 66 %).

▶ N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Élucid pour ne rien louper (rapide, et gratuit), et de partager la vidéo si elle vous a plu, pour lui donner plus de visibilité !