Écho lointain au déclin et à la chute de Rome, l’effondrement de Jakarta tient d’une interminable agonie sans cesse prolongée à grand renfort d’aménagements aussi dantesques qu’illusoires. La capitale indonésienne a le triste privilège d’être la cité qui s’affaisse le plus rapidement au monde, 10 cm par an en moyenne, jusqu’à 28 cm dans les quartiers les plus exposés. Or, Jakarta abrite aujourd’hui 11,6 millions d’âmes et plus de 32 millions en incluant ses villes satellites de Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi, qui forment « Jabodetabek », la seconde conurbation planétaire après Tokyo.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner