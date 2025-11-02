La désorientation ambiante touche aujourd’hui la notion de nature. Elle suscite deux dangers apparemment opposés, souvent imbriqués.

Complicité du naturalisme et de l’artificialisme

Le premier danger est fascistoïde : c’est celui du naturalisme qui fige une pseudo-essence. C’est donc aussi un fixisme et un essentialisme. Exemple : la nature « destine » la femme à faire des enfants et la cuisine. Selon cette logique, il faudrait interdire l’avortement, encourager la femme à rester à la maison, et à libérer des emplois pour les chômeurs masculins. Notons ceci au passage : il serait erroné de croire que le naturalisme ne puisse pas prendre une apparence « culturelle ». 80 ans après le nazisme, même les fascistoïdes d’aujourd’hui n’osent plus insinuer que le « Mal » (Arabe, Noir, Musulman, Palestinien) serait une question de gènes. Alors ils affirment qu’il est affaire de « culture », de « religion », de « valeurs différentes ». Mais cette culture-là subit le même fixisme que la « nature féminine » : essence immuable, elle est réputée ne pas se transformer historiquement au contact d’autres cultures.

L’autre danger est techno-extrémiste. À l’âge industriel, les sciences dures tombent aisément dans le fanatisme technologique éclairé. Elles disent qu’il n’y a pas (ou font comme s’il n’y avait pas) de nature. Donc pas de limites à l’expérimentation sur l’animal, sur l’Homme, sur les gènes, sur les molécules, sur le ciel, les atomes, la mer, les champs et les rivières. L’Homme étant intrinsèquement créateur, exit la nature, il n’y a que de l’artifice. J’appelle cette attitude l’artificialisme. On peut tout artificialiser : les sols, l’Homme (techno-augmenté) et même, paraît-il, l’intelligence.