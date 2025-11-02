L'un des effets les plus délétères de l’époque néolibérale-fascistoïde est la perte du monde commun, donc la disparition des repères. La désorientation. Et les médiocrates déplorent l’avènement de la « post-vérité ». Fanatiquement modérés, centristes, c’est-à-dire pas-encore-fascistes, ils propagent l’esprit de guerre civile, mais voudraient le respect des vérités communes (la Terre est ronde). Guerre civile intérieure et mondiale : opposer les salariés du public et du privé, les « honnêtes gens » et les malhonnêtes, les submergés et les submergeants, les retraités et les actifs, les travailleurs et les chômeurs, les experts et les ignares, les sains et les malades, les « nationaux » et les étrangers, les « boomers » et les autres. Il faudra qu’un jour les « modérés » nous expliquent comment on peut avoir des vérités communes sans repères communs, comment on peut avoir des repères communs sans faire activement un monde commun (ce qui veut dire : éveiller notre sens de l’obligation socio-morale dans l’activité commune consistant à cultiver un champ, à faire marcher un atelier, à organiser une fête, à faire vivre un village ou un quartier).
