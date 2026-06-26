Le Prince (1532) est un ouvrage majeur de la philosophie politique occidentale. En effet, depuis Machiavel, la politique n’est plus pensée comme une science immuable, faite de principes et de normes de bon gouvernement, mais comme un art subtil, stratégique, impliquant l’habileté, le pragmatisme et la capacité à se confronter au réel.
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