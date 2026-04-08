La publication par le Département de la justice américain (DOJ), en décembre 2025 et janvier 2026, de plus de 3 millions de pages de documents relatifs à l’affaire Jeffrey Epstein (« Epstein Files ») (1) a permis de lever le voile sur l’étendue du trafic sexuel de jeunes filles mis en place par le pédocriminel décédé en prison en 2019. Ces documents ont également apporté un nouvel éclairage sur les ramifications internationales du cercle de relations que l’homme d’affaires new-yorkais – qui se voulait aussi philanthrope et mécène – avait nouées avec des responsables politiques, des têtes couronnées, des personnalités du monde de la culture, des capitaines d’industrie, etc. Mais si la grande presse occidentale a braqué ses projecteurs sur ces personnages publics, dont certains ont bénéficié de son réseau de prostitution tandis que d’autres ont eu avec lui des attaches financières, un aspect du « dossier Epstein » a été largement passé sous silence : l’étroite proximité de l’homme d’affaires avec Israël et le lobby pro-israélien aux États-Unis.

Pourtant, les documents divulgués par le DOJ, mais aussi les révélations consécutives au piratage, en 2024, des messageries électroniques de figures politiques israéliennes, des systèmes informatiques d’institutions officielles et d’entreprises stratégiques du pays par le groupe de hackers Handala (présumé proche de l’Iran), ainsi que les enquêtes du site Drop Site News mettent en lumière les liens profonds unissant Epstein à Israël, notamment ses actions et sa générosité financière en faveur des intérêts de Tel-Aviv.