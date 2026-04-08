On ne compte plus les articles parus dans la grande presse d’information sur l’ampleur des crimes commis par le prédateur sexuel Jeffrey Epstein et ses complices ou sur la façon dont il a bâti sa fortune. Cette profusion médiatique, qui n’échappe pas au sensationnalisme, maintient pourtant dans l’ombre une autre facette du financier américain : sa connexion avec le régime de Tel-Aviv et ses intérêts.
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