« On n'a jamais essayé », disent des citoyens tentés de voter pour le Rassemblement national, trop peu curieux de voir que d'autres, ailleurs, ont bien voté pour des forces politiques proches. Depuis l'accession au pouvoir de Javier Milei, l'Argentine est un laboratoire en temps réel de ce dont ce camp politique prétendument « anti-système » est capable : parachever le néolibéralisme.
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