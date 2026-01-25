« L’accord concernant les terres rares est désormais conclu, et c’est valable pour le monde entier », a annoncé à grand fracas Donald Trump à l’issue d’un entretien avec Xi Jinping en Corée du Sud le 30 octobre dernier. Fidèle à lui-même, le « roi du deal » autoproclamé fanfaronnait. Mais la réalité n’est pas aussi rutilante que la Trump Tower. La croisade douanière du président américain a essuyé un sérieux revers en Chine lorsque Pékin a renforcé ses restrictions sur l’exportation des terres rares et des technologies liées. Trump a eu beau menacer de taxer les importations chinoises de 100 % supplémentaires, il n’en divisait pas moins par deux la « taxe fentanyl » (1) le 30 octobre. Celle-ci est passée de 20 % à 10 %, réduisant ainsi les taxes génériques américaines sur les importations chinoises de 57 % à 47 %. En contrepartie, la Chine a suspendu ses restrictions sur l’exportation des terres rares et accepté de se réapprovisionner en soja américain. Un succès en trompe l’œil pour Trump car, sur le fond, rien n’est réglé. La suite est reportée au 10 novembre 2026, date d’échéance de l’accord conclu le 30 novembre dernier. D’ici là, de nouveaux rebondissements sont attendus.
