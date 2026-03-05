Pour Cuba, l’hostilité des États-Unis est loin de constituer une problématique nouvelle. La Guerre froide a beau s’être achevée il y a plus de trente ans, la survie d’un gouvernement ostensiblement communiste à moins de deux cents kilomètres des côtes de la Floride représente tout à fait le genre d’irritation que les plus impatients des présidents américains ont tendance à très mal tolérer. Les relations entre Washington et La Havane ont traversé de nombreuses phases de relative détente suivies de nouveaux durcissements ; il n’est donc pas très surprenant que la politique de Donald Trump à l’égard de l’île ne soit guère favorable à un rapprochement entre les deux États.

Mais depuis janvier 2026, la situation s’est brusquement aggravée. Si l’embargo mis en place par l’administration américaine dans les années 1960 tient l’île à l’écart de tout commerce avec les États-Unis ou les entreprises américaines, Cuba pouvait toujours importer les ressources dont elle avait besoin auprès d’autres fournisseurs. Ainsi, depuis bien des années, le Venezuela, sous Hugo Chavez puis Nicolas Maduro, exportait une partie de sa production de pétrole à Cuba.

Les réserves de pétrole de l’île sont en effet assez réduites, et sa production ne suffit pas à assurer son autosuffisance en la matière. Un certain potentiel de réserves non découvertes au large des côtes existe, même si les explorations déjà réalisées ont été infructueuses. Mais faute du matériel et de la technologie appropriés, le gouvernement cubain est actuellement incapable de prospecter par lui-même, et encore moins d’exploiter d’éventuels bassins. Et l’une des conséquences de l’escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela – qui a conduit à l’enlèvement de Nicolas Maduro le 3 janvier 2026 – a été la mise en place d’un blocus américain empêchant tout pétrolier d’approcher ou de quitter les ports vénézuéliens. Toutes les futures livraisons de pétrole vénézuélien à Cuba ont donc naturellement été suspendues.