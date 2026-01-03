À la faveur d’un scrutin partiel et d’un vote de sanction, l’ultradroite japonaise connaît une percée inédite, tandis que le PLD, fragilisé, se replie sur son aile la plus conservatrice. L’arrivée au pouvoir de Sanae Takaichi, autoproclamée « Dame de fer » du Japon, fait planer l’ombre d’un tournant idéologique majeur. Entre réhabilitation du passé, crispations mémorielles et ambitions constitutionnelles, le pays s’engage sur une voie qui inquiète Pékin. Du sanctuaire Yasukuni aux couloirs de la Diète, c’est tout un paysage politique qui se recompose. Le Japon s’apprête-t-il à rompre définitivement avec le « régime d’après-guerre » ?
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner