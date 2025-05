À la surprise générale, après quelques hésitations et rodomontades de part et d’autre, les discussions entre Washington et Téhéran ont repris, dans le courant du mois d’avril. Le simple retour des diplomates de ces deux États autour d’une même table tient de l’exploit, à tel point qu’il convient de s’interroger sur ce qui a permis le succès de cette initiative. Encore faut-il, cela dit, qu’elle aboutisse à un résultat concret.