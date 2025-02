À Davao City, les sinistres Davao death squad (DDS), véritables escadrons de la mort, pourchassent sans pitié trafiquants et consommateurs de drogue sur ordre du maire de Davao, Rodrigo Duterte, ex-avocat à la tête de la ville entre 1988 et 2016 (avec quelques interruptions durant lesquelles sa fille, Sara Duterte, a pris le relai). L’ordre est supposé régner et la délinquance y serait moindre qu’ailleurs. Las, les chiffres officiels contredisent l’aura construite autour de celui que l’on surnomme affectueusement « Duterte Harry ». Mais qu’importe, Rodrigo Duterte est devenu une légende urbaine, un dur qui n’aurait pas hésité à défenestrer d’un hélicoptère un trafiquant de drogue.

Même sans se l’avouer ouvertement, quels parents ne seraient pas soulagés de voir quelqu’un se charger de la sale besogne en nettoyant les rues de ces bandes désœuvrées guettant l’opportunité de racketter leurs rejetons ? Peu. Et c'est peut-être cette détresse généralisée qui, en 2016, a en partie entraîné l'élection de Rodrigo Duterte comme président des Philippines. Sa campagne s’articulait sur un axe unique : il allait mener une « guerre à la drogue ». Cela allait « saigner » et pas qu’un peu.

Six ans de règne, plus de 6 000 morts et un président à la popularité inégalée

Rodrigo Duterte a tenu sa promesse électorale : au cours de son mandat unique de six ans (2016-2022), la chasse aux trafiquants et consommateurs de drogue fut quotidienne. Selon la Philippine Drug Enforcement Agency (FDEA), 6 252 délinquants ont été tués lors d’opérations de police. Si ce chiffre officiel peut paraître effarant, la réalité est autrement plus dérangeante. En effet, selon les détracteurs de la « guerre à la drogue », entre 20 000 et 30 000 Philippins auraient été liquidés au cours du mandat présidentiel de Duterte. En 2022, avec un certain cynisme, le porte-parole du palais de Malacañang (l’Élysée philippin) dressait ainsi le bilan de la politique présidentielle : « La guerre contre la drogue du président Rodrigo Duterte a entraîné une baisse très significative du volume de la criminalité de 64 % [...], la confiance du public dans la police a été restaurée ».

Gouailleur, Rodrigo Duterte injurie tour à tour le page François et Barack Obama, des « fils de pute » selon ses termes. Sa pique contre le pape intervient après une visite de ce dernier en 2015, qui occasionne des bouchons monstres à Manille où Duterte se retrouve coincé. Et pour l'ancien président américain, l’insulte était plus réfléchie : Duterte s’était rapproché de la Chine et entendait que les Philippines tournent le dos à l’oncle Sam.

Sa faconde et ses tendances psychopathes resteront dans les annales, mais sa personnalité se révèle toutefois plus complexe que ces saillants. Au cours de son mandat, une couverture maladie a été étendue aux plus pauvres, la contraception devint gratuite pour les femmes les plus démunies et la gratuité des universités fut instaurée. Par ailleurs, Duterte s'était affiché pro-LGBT, affirmant qu'il n'aimait pas « l’oppression » et avait soutenu une loi interdisant le mariage des enfants (15 % des jeunes filles étaient mariées avant 18 ans en 2020).

Dès lors, en dépit de ses crimes dans le cadre de sa « guerre à la drogue » et de ses sorties plus que virulentes, Duterte est parvenu à conserver une popularité exceptionnelle. En décembre 2021, celle-ci s'élevait à 72 % d'opinions favorables pour seulement 11 % de mécontents. S’il avait pu légalement briguer un second mandat, sa réélection aurait été acquise.

Sara Duterte et Ferdinand « Bongbong » Marcos Jr : un mariage de convenance

Bongbong ou BBM (le surnom donné à l’héritier du clan Marcos) n’est que l’ombre de son père, Ferdinand Marcos (l’autocrate qui régna de 1965 à 1986). En 2016, il perd de justesse la course à la vice-présidence contre Leni Robredo. En 2022, il obtient sa revanche en l’emportant à la présidentielle, avec 58,77 % des suffrages, contre Leni Robredo qui réunit seulement 27,94 % des votes. La victoire éclatante de Bongbong s’explique par un patient travail de communication par lequel la dictature paternelle a été transfigurée en un âge d’or mythique que réincarnerait bientôt son fils. Mais c’est surtout l’alliance « Uniteam » entre les clans Marcos et Duterte qui a assuré le ticket gagnant pour Bongbong.

Au grand dam de Rodrigo Duterte, sa fille Sara – qui lui a succédé à la mairie de Davao – n’avait pas voulu briguer la présidence, se contentant de la vice-présidence. Élu séparément, le vice-président des Philippines n’a aucune fonction officielle. De nombreux vice-présidents ont mené des activités de développement social, tandis que certains ont été nommés à des positions ministérielles. Éventuellement, ce poste peut servir de tremplin vers la présidence ; et justement, la fille de Rodrigo Duterte est l’une des favorites des élections présidentielles de 2028.

En juin 2022, Sara Duterte escomptait devenir secrétaire à la Défense, avant de recevoir le ministère de l’Éducation. Est-ce que la vice-présidente s’est montrée trop présomptueuse en demandant la Défense ou est-ce que le président Bongbong Marcos a perçu le danger de confier à l'héritière du clan Duterte un poste aussi sensible ? Mystère... mais à peine consacré, le mariage de convenance entre les deux prenait un premier coup de canif.

Un divorce inéluctable

Depuis, les relations entre les deux enfants terribles des clans Marcos et Duterte ont tourné à l’aigre. Quand la vice-présidente a réclamé que 650 millions de pesos (10,7 M€) de « fonds confidentiels » à usage discrétionnaire lui soient alloués dans le budget, elle s'est faite étriller. L’un de ses plus opiniâtres critiques n’est autre que le président de la Chambre, Daniel Romualdez, cousin de Bongbong Marcos et pressenti comme le futur candidat du clan Marcos à la présidentielle de 2028. Les médias locaux ont ensuite révélé qu'en 2022, Sara Duterte avait reçu 125 millions de pesos (2 M€) de fonds confidentiels, qu'elle a dilapidé en seulement... 11 jours. Elle se retrouve ensuite impliquée dans une affaire de corruption au sein de ministère de l'Éducation et en juin 2024, elle abandonne finalement son poste.

Mais le président de la Chambre ne cesse pas pour autant ces attaques. En novembre 2024, Romualdez la somme d’expliquer l’usage des 612 millions de pesos de fonds confidentiels qu’elle a reçus en tant que vice-présidente et secrétaire à l’Éducation. Autrement dit, Sara Duterte est soupçonnée de détournement de fonds publics. Zuleika Lopez, la chef de cabinet de la vice-présidente, est arrêtée le 20 novembre pour tentative de dissimulation de documents officiels liés à cette affaire. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2024, Sara Duterte échange en ligne avec ses supporters sur un éventuel risque d’assassinat envers sa personne ; soudain elle se fâche :

« Nul besoin de vous inquiéter pour ma sûreté. J’en ai touché un mot à quelqu’un, et je lui ai dit : si l’on me tue, tuez Bongbong, Liza Araneta [la première dame] et Martin Romualdez. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Je lui ai dit de ne pas lâcher tant qu’il ne les aura pas tués, et il a dit oui. »

Ce n’est pas la première fois que la vice-présidente souhaite publiquement voir le président assassiné. Le 18 octobre 2024, joignant le geste à la parole, elle évoque sa « relation toxique » avec Ferdinand Marcos Jr. « Je m’imagine lui coupant la tête »... Réaction épidermique, récupération politique de la faconde paternelle ou réelle volonté d’en venir aux actes ? Mystère. Au sens littéral du terme, Sara Duterte a du punch. Déjà en 2011, en tant que maire de Davao, bien avant ses rêves de décapitation présidentielle, elle s’était opposée à un shérif en mission officielle jusqu'à le corriger à coups de poing.

Alors, ces menaces de mort envers le chef de l’État sont-elles à prendre au sérieux ? Aux Philippines, les assassinats politiques sont monnaie courante, mais de là à abattre le président, c'est plus compliqué. Selon the Inquirer, chaque année, environ 70 politiciens tombent sous les balles dans le pays. L’assassinat politique le plus emblématique des Philippines demeure celui de Benigno Aquino en 1983. Quelques instants avant son exécution, le principal opposant à Ferdinand Marcos évoquait cette possibilité : « ainsi soit-il », anticipait-il. Ainsi fut-il...

La plus effroyable boucherie s'est quant à elle déroulée dans la province de Maguindanao, le 23 novembre 2009, où pas moins de 58 personnes (dont 32 journalistes, record mondial) ont été prises dans une embuscade et massacrées. L’histoire est hallucinante. Esmael Mangudadatu, un maire local, se porte candidat au poste de gouverneur de Maguindanao. Pour ce faire, il doit déposer son dossier à la capitale provinciale. Ayant reçu des menaces de mort, il préfère rester chez lui et demande à son épouse enceinte d’effectuer la démarche officielle. Entourée de proches et d’amies ainsi que d'une flopée de journalistes, elle prend la route vers Maguindanao. Elle n’y arrivera jamais. En chemin, le cortège tombe sur Andal Ampatuan Jr., le fils du gouverneur sortant qui entendait succéder à son père. Le cortège est dérouté vers une fosse commune déjà prête… Ampatuan Jr. escomptait – naïvement ? –— faire porter le chapeau aux terroristes du Moro islamic liberation front. Dix ans plus tard, en 2019, il a été reconnu coupable et condamné à 30 ans de réclusion (plus d'informations sur la chronologie de cette affaire).

Du massacre de Maguindanao ressort, d’une part, l’impunité de la plupart des assaillants – les poursuites contre les policiers et militaires impliqués ont été abandonnées – et, d’autre part, la fragilité glaçante des victimes – trois témoins ont été assassinés au cours du procès. Notons aussi qu’il s’agit d’une vendetta locale entre les clans Ampatuan et Mangudadatu. Un tel dérapage entre les clans Marcos et Duterte est plus difficile à concevoir : le fief des Marcos se situe à Ilocos Norte au nord-ouest de Luzon, celui des Duterte à Davao au sud-est de Mindanao ; ainsi, les fiefs relatifs des deux clans se trouvent aux antipodes de l’archipel philippin.

Neutraliser le clan Duterte

Pour le clan Marcos, l’intérêt de ternir l’image de Sara Duterte; figure de proue du clan Duterte, se comprend aisément. Las, son père, Rodrigo Duterte conserve une aura dangereuse ; sa gouaille tapageuse peut se révéler d'autant plus dévastatrice qu'il entretient un profond mépris à l’égard de Bongbong Marcos. Pendant la campagne présidentielle de 2022, Duterte avait ainsi refusé tout adoubement de Bongbong, pourtant allié à sa fille. À ses yeux, le fils Marcos n’est qu’un « enfant gâté » et un « faible ». Il le soupçonnait de ne pas vouloir continuer sa croisade contre la drogue. Et sur ce point, Duterte avait vu juste : en campagne, Bongbong s’est engagé à poursuivre la lutte antidrogue, mais sans la violence. Au pouvoir, il s’en est désintéressé.

Égard à son prédécesseur, le nouveau président assure qu’il ne soutiendra pas la Cour pénale internationale (CPI) dans l’enquête qu’elle a autorisée en 2021 contre Rodrigo Duterte pour « crime contre l’humanité ». Ce dernier avait anticipé la menace ; en mars 2019, il avait pris soin de retirer les Philippines de la juridiction de la CPI. Cette dernière rétorque qu’elle a toute autorité jusqu’en mars 2019. Or, de l'aveu même de l'intéressé, son premier meurtre date de ses 16 ans : un quidam aurait eu le malheur de le regarder de travers… Les tirades sanglantes du candidat à la présidentielle abondent. À l'entendre, ses crimes ont fait de lui « le sauveur » dont les Philippines avaient besoin.

Aujourd'hui, l'ex-président est confronté à son passé. Interrogé par une Commission sénatoriale à l'automne 2024, Rodrigo Duterte demeure inflexible : « Mon mandat en tant que président de la République était de protéger le pays et le peuple philippin. Ne remettez pas en question ma politique, car je ne m’excuse pas, je ne m’excuse pas. J’ai fait ce que j’avais à faire… ». Il déclare prendre l’absolue « morale et légale responsabilité » de ses actes, et accrédite l’existence des Davao Death Squad (DDS), tout en précisant qu’il y employait des criminels pour faire le sale boulot.

Royina Garma, une ex-colonelle de police interrogée par la commission, a détaillé comment le président Duterte l’avait contactée pour lui ordonner d’organiser au niveau national sa « guerre antidrogue » en s’inspirant du « modèle des DDS ». En larmes, elle a dévoilé le fonctionnement des opérations, avec des primes variant entre 20 000 pesos (330 €) et 1 million de pesos (16 500 €) par exécution – rien si le suspect était capturé vivant –, le financement du système et les défraiements (carburant, munitions, etc.). La réalité crue des opérations antidrogue est abondamment documentée, et les images sont glaçantes.

Opportuniste, le président Marcos Jr. est revenu sur son engagement à ne pas autoriser la CPI à ouvrir une enquête aux Philippines. Selon un communiqué de presse de Malacañang (l’Élysée philippin) daté du 13 novembre 2024, les Philippines ne rejettent plus sa juridiction : « si la CPI renvoie le processus à Interpol, qui peut alors transmettre une notice rouge aux autorités philippines, le gouvernement se sentira obligé de considérer la notice rouge comme une demande à honorer, auquel cas les agences nationales chargées de l’application de la loi seront tenues d’accorder une coopération totale à Interpol conformément aux protocoles établis ». Autrement dit, Rodrigo Duterte pourrait être incarcéré.

En parallèle, Malacañang a lancé en décembre 2024 une procédure d’« impeachment » envers la vice-présidente. Et la chambre l’a validée le 5 février dernier. Les motifs ne manquaient pas pour destituer Sara Duterte : prévarication, menaces de mort à l’égard du président, etc. Si les justifications légales abondaient, cela fleure tout de même le procès politique intenté par le clan Marcos au clan Duterte en amont de la présidentielle de 2028.

Cet acharnement des Marcos contre les Duterte se « justifie » : en novembre 2023, des rumeurs de coup d’État émanant de Davao (le quartier général des Duterte) circulaient fortement. Et les Philippines demeurent sensibles aux interventions militaires. La présidente Corazon Aquino (1986-1992) a par exemple survécu à six tentatives de coups d’État. En 2001, Joseph Estrada a été chassé du pouvoir par une révolte populaire soutenue par l’armée. Gloria Macapagal-Arroyo (2001-2010) a du mater l’agitation d’officiers trop entreprenants, et Rodrigo Duterte lui-même a dû faire la tournée des casernes afin de calmer le mécontentement dans les rangs. Il est donc ironique de constater que ce dernier serait, aujourd’hui, l’homme qui tenterait de faire sortir les troupes de leurs casernes pour renverser le pouvoir en place.

Le 28 janvier 2024, un rassemblement de 40 000 partisans de l’ex-président à Davao a été marqué par les diatribes de l’ex-président appelant à la « démission » de Bongbong Marcos, un « fainéant », un « drogué » et évidemment un « fils de pute ». Rodrigo Duterte est allé encore plus loin en appelant à la sécession de l’île de Mindanao, sans que cela ne soit suivi d'effets. En mai 2024, le palais présidentiel a alors pris des mesures prophylactiques, : le chef de la police de Davao (un proche des Duterte) ainsi que 34 officiers de police ont été relevés de leurs fonctions. On n’est jamais trop prudent...

Les prochaines élections de mi-mandat

Difficile sinon impossible d’estimer l’ampleur des violences électorales qui entoureront les élections de mi-mandat de mai 2025. Au cours des trois derniers scrutins nationaux, les violences ont drastiquement chuté : présidentielle 2016, 133 incidents ; mi-mandat 2019, 60 incidents ; présidentielle 2022, 16 incidents. Cette dernière élection fut « très calme » par rapport aux précédentes avec seulement... six assassinats le jour du scrutin. Les clans Marcos et Duterte se tenaient alors la main, cela a certainement joué.

Mais le 12 mai prochain, la situation sera tout autre. Les clans Marcos et Duterte tenteront de marquer un maximum de points afin de se positionner pour la présidentielle de 2028. Ce scrutin constitue donc un test pour jauger la popularité des deux clans et de leurs alliés. Au minimum, la situation sera tendue, notamment pour les élections des maires et vice-maires, postes locaux où les règlements de compte sont les plus fréquents. Reste à souhaiter sur cela n'atteigne pas le paroxysme du massacre de Maguindanao.

Par ailleurs, ces élections de mi-mandat (18 320 sièges à pourvoir) seront scrutées de près par la Chine et les États-Unis. Les deux superpuissances ont de sérieux intérêts stratégiques en jeu. Pékin mise sur les Duterte très accommodants envers l’expansionnisme chinois en mer de Chine du Sud. Washington, quant à elle, mise sur les Marcos très favorables à une présence militaire américaine accrue aux Philippines.

Enfin, au vu des éclats de Rodrigo et Sara Duterte, leur clan semble le plus corrosif pour l’avenir des Philippines. Mais il ne faut pas croire pour autant que les Marcos font dans la dentelle ; l’extrême avidité de cette famille est légendaire. En son temps, Imelda Marcos – la mère de Bongbong avec ses 3 000 paires de chaussures – fut surnommée « Marie Antoinette sous les Tropiques ».

Un détail et non des moindres : jusqu'en 2022, tous les gouvernements philippins ont réclamé au clan Marcos de régler la question de la succession de Ferdinand Marcos père, décédé... en 1989. Tous ont failli. En décembre 2021, le Bureau of Internal Revenue (BIR) a sommé Imelda et son fils de régulariser cette affaire en suspens depuis trois décennies. Les héritiers disposaient de six mois pour déclarer leurs biens après le décès du dictateur, mais ils ne l’ont jamais fait. En 1991, le BIR a estimé leur héritage et réclamé 23 milliards de pesos (400 M$), les Marcos n’ont jamais rien versé. Entre les pénalités et les intérêts, le montant dû a explosé, atteignant la somme astronomique de 203 milliards de pesos (3,8 Md$). Mais depuis l’accession au pouvoir de Ferdinand Marcos Jr., la justice a apparemment glissé l’affaire sous le tapis. Étonnant, non !

Photo d'ouverture : Les effigies du président philippin Ferdinand Marcos (G) et de la vice-présidente Sara Duterte (D) lors d'une manifestation coïncidant avec le discours sur l'état de la nation de Marcos, Manille, 22 juillet 2024. (Photo par Ted ALJIBE / AFP)