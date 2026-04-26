Les méthodes habituellement retenues pour analyser les votes aux élections manquent de finesse. Youssef Souidi, diplômé de l’EHESS et docteur en économie, et Thomas Vonderscher, éditeur indépendant après avoir été directeur littéraire chez Fayard, livrent le résultat de leurs recherches dans Nouvelle cartographie électorale de la France (Textuel, 2026). Leur livre, riche en infographies, déroute par rapport à de nombreux lieux communs répétés lors des soirées électorales.
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