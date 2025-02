Natacha Polony est journaliste et essayiste. Agrégée de lettres modernes et ancienne enseignante, elle a été chroniqueuse dans l’émission On n’est pas couché (ONPC), fondatrice de « Polony TV » et du « Comité Orwell ». Entre 2018 et 2025, elle a également occupé le poste de directrice de la rédaction de Marianne. Elle est l’auteure de plusieurs essais, parmi lesquels « Sommes-nous encore en démocratie ? » et « Délivrez-nous du Bien ! Halte aux nouveaux inquisiteurs », coécrit avec Jean-Michel Quatrepoint.

Dans cette interview menée par Olivier Berruyer pour Élucid, Natacha Polony dénonce l'absence de pluralité et de nuance dans l'espace médiatique, dominé par l'idéologie du libre-échange et de la mondialisation. Tandis que quelques inquisiteurs veillent à rendre impossible l'expression d'une vision alternative du monde, le pays se dégrade économiquement et socialement, un peu plus chaque année. Il ne faut pas laisser notre démocratie aux oligarques, il ne faut pas abandonner l'école et l'éducation : la citoyenneté doit être préservée à tout prix.

🔴 ÉLUCID a besoin de votre soutien ! Vous aimez notre travail ? Alors rejoignez-vous ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, cliquez ICI !

🟢 NOUVEAU : Installez l'Application Mobile ÉLUCID dès aujourd'hui :

Apple : téléchargez gratuitement ici

Android : téléchargez gratuitement ici

Vous souhaitez nous soutenir autrement ? Vous pouvez offrir un abonnement à l'un de vos proches ou bien nous faire un don défiscalisable (à hauteur de 66 %).

▶ N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Élucid pour ne rien louper (rapide, et gratuit), et de partager la vidéo si elle vous a plu, pour lui donner plus de visibilité !