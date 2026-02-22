La France : ses fromages, ses parfums, sa haute couture… et ses cancers. Notre pays a reçu en septembre dernier, via une étude publiée dans le Lancet, le titre peu envié de champion du monde de cette maladie. Les commentaires ont évoqué les expositions environnementales, mais surtout largement diffusé un discours culpabilisant sur les facteurs de risque – si vous avez un cancer, prenez-vous-en à vous-même. Bien évidemment, fumer, boire, manger n’importe quoi, négliger l’activité physique et se trouver en surpoids restent nocifs. Mais de nombreuses expositions évitables sont passées sous silence. Notamment un continent caché : les expositions professionnelles, qui touchent principalement les plus modestes. Le travail représente un cancérogène majeur et le cancer tue massivement plus les personnes défavorisées. Et tout est en place pour que l’invisibilisation continue.
