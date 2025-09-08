La Commission européenne a adressé le 4 juin dernier un satisfecit au gouvernement français concernant son plan d’austérité pour les années à venir ainsi que pour les réformes déjà adoptées ou sur le point de l’être (voir à ce sujet notre précédent article « L’austérité à perpétuité : la France est sous tutelle de la Commission européenne »). Ce satisfecit était accompagné le même jour d’un autre document : les recommandations spécifiques de la Commission pour la France (country-specific recommandations). Derrière ces « recommandations » se cache une véritable machine technocratique dont l’objectif est d’imposer des réformes austéritaires aux États membres – peu importe leur gouvernement – et notamment à la France.
