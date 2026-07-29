Quand Elon Musk finance Neuralink, société spécialisée en neurotechnologies, pour implanter des puces électroniques dans le cerveau humain, quand Marc Andreessen publie son Techno-Optimist Manifesto (2023) en y célébrant ouvertement la compétition comme loi universelle et en convoquant le philosophe de la néoréaction Nick Land comme mentor intellectuel, quand Peter Thiel finance simultanément des recherches sur l’immortalité tout en soutenant des candidats républicains partout aux États-Unis, on pourrait croire à un phénomène entièrement neuf. Erreur !

Ce que ces figures partagent – la conviction que la hiérarchie entre les humains est naturelle, que les élites technocapitalistes en sont l’expression aboutie et que la technoscience doit prolonger et amplifier leurs capacités – a au moins 150 ans d'existence. Elle apparaît chez des penseurs libéraux bien avant de devenir le fond idéologique des fascismes.

En France, Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo, incarne cette même pensée sans détour. Il avance que l’ADN est le principal déterminant du QI, que l’école est « incapable de diminuer les inégalités intellectuelles », et que la sélection embryonnaire constitue l’horizon politique raisonnable. Accessoirement, il est un soutien d’Emmanuel Macron qui, dans la pure tradition élitiste de tout un pan du libéralisme, a multiplié les saillies disant son sentiment d'appartenir à une élite sociale et intellectuelle. Celle sur « les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien » a marqué les esprits et pour longtemps sans doute.