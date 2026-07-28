Malgré le satisfecit autoproclamé de la FIFA et de Washington, le Mondial 2026 restera comme l'un des plus controversés de l'histoire du football. Loin des éloges dispensés par certains médias, en premier lieu les diffuseurs de la compétition, cet événement planétaire aura surtout jeté une lumière crue sur les fractures géopolitiques, économiques et sociales de notre époque.
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