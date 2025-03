Deux faits intervenus ces dernières semaines permettent de saisir, à la suite de beaucoup d’autres, les limites de la démocratie telle qu’on l’entend dans les institutions européennes. Alors qu’elle est censée constituer la clef de voûte des « valeurs » que l’Union européenne se targue d’incarner à la face du monde, la démocratie n’y est le plus souvent qu’un élégant trompe-l’œil.

À Bruxelles, un sens de la « démocratie » bien particulier

L’ancien Commissaire Frans Timmermans, en charge de la politique climatique de l’UE entre 2019 et 2023, a fait financer par ses services des ONG environnementales chargées de convaincre des eurodéputés de voter en faveur du « Pacte vert » alors en discussion. On savait que le lobbying est une pratique très répandue dans les institutions bruxelloises. Environ 50 000 lobbyistes exercent on ne peut plus officiellement leur influence auprès de ces dernières, tentant de peser à toutes les étapes du processus de décision complexe et laborieux qui caractérise l’Union européenne.

Si une telle pratique choque de nombreux citoyens – en France notamment où l’on y voit une atteinte inadmissible à la qualité du débat démocratique et un obstacle à la volonté du peuple – le lobbying est tout à fait reconnu à Bruxelles. On s’y flatte seulement d’encadrer cette pratique par des registres de transparences, des codes de bonne conduite et autres chartes déontologiques censés en empêcher les abus, à défaut d’en contester le principe. La « démocratie » y est donc sous la pression constante des intérêts privés.