Les antidépresseurs les plus couramment utilisés sont-ils beaucoup moins efficaces qu’on le croit ? Un lanceur d’alerte étasunien, Ed Pigott, s’attache, depuis deux décennies, à révéler les multiples fraudes de l’étude « de référence » sur ces molécules : Star*D. Jusque-là, les autorités sanitaires n’ont pas réagi, alors que ces traitements sont prescrits à plus d’un Français sur dix. Elles ont, en revanche, signalé que certaines de ces molécules se trouvent actuellement en pénurie – sans prévenir clairement les patients des effets de sevrage parfois délétères qu’un arrêt peut engendrer.
