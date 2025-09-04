Qu’ils semblent loin ces mois durant lesquels le gouvernement s’était bruyamment félicité des chiffres du chômage en baisse, parlant même d’un futur retour au « plein emploi ». Les grands médias avaient alors relayé son discours sans aucun recul. Pourtant, enjolivée par des interventions statistiques et basée sur des emplois en réalité subventionnés à crédit, la reprise de l'emploi en France était bien moins réjouissante qu'annoncé. Et comme nous l’avions anticipé l'année dernière, la situation de l'emploi continue progressivement de se dégrader (masquée par les incessantes modifications de gestion des chômeurs), alors même que les dures politiques d’austérité promises ne sont pas encore en place. Il est donc à craindre que cette tendance perdure en 2025. On vous explique tout sur ce énième échec de la politique macroniste.
