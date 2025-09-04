Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d'abord qu’en France, il existe plusieurs manières de définir un « chômeur » et donc de mesurer le chômage. France Travail distingue depuis début 2025 sept catégories de chômeurs, à la recherche de n’importe quel type de contrat (CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier). La catégorie la plus utilisée dans le débat public est la catégorie A, qui désigne « une personne sans emploi, à la recherche de n’importe quel type de contrat, et tenue de rechercher activement un emploi ».

En réalité, le chômage a encore augmenté au 2e trimestre 2025

Selon France Travail, en moyenne au 2e trimestre 2025, le nombre de chômeurs en « catégorie A » apparaît en forte baisse de près de 200 000 personnes, soit plus de 5 % de baisse. Le nombre de chômeurs au sens large (catégories A à E) aurait baissé de plus de 140 000 personnes, soit -2,2 %.

Si l'on observe de plus près la variation du chômage (de catégorie A), on constate une très forte baisse : avec 195 000 chômeurs en moins ce trimestre, le chômage semble connaître en apparence sa plus forte baisse depuis 15 ans.