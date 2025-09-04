Qu’ils semblent loin ces mois durant lesquels le gouvernement s’était bruyamment félicité des chiffres du chômage en baisse, parlant même d’un futur retour au « plein emploi ». Les grands médias avaient alors relayé son discours sans aucun recul. Pourtant, enjolivée par des interventions statistiques et basée sur des emplois en réalité subventionnés à crédit, la reprise de l'emploi en France était bien moins réjouissante qu'annoncé. Et comme nous l’avions anticipé l'année dernière, la situation de l'emploi continue progressivement de se dégrader (masquée par les incessantes modifications de gestion des chômeurs), alors même que les dures politiques d’austérité promises ne sont pas encore en place. Il est donc à craindre que cette tendance perdure en 2025. On vous explique tout sur ce énième échec de la politique macroniste.

publié le 04/09/2025 Par Olivier Berruyer

1- Le chômage a augmenté au 2e trimestre 2025
2- Un actif sur quatre reste inscrit à France Travail
3- Des évolutions différentes entre catégories
4- Un très forte baisse des sorties de France Travail fin 2024
5- Réalités statistiques
6- Le retournement s'est confirmé
Ce qu'il faut retenir

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d'abord qu’en France, il existe plusieurs manières de définir un « chômeur » et donc de mesurer le chômage. France Travail distingue depuis début 2025 sept catégories de chômeurs, à la recherche de n’importe quel type de contrat (CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier). La catégorie la plus utilisée dans le débat public est la catégorie A, qui désigne « une personne sans emploi, à la recherche de n’importe quel type de contrat, et tenue de rechercher activement un emploi ».

Nombre de chômeurs par catégorie de France Travail en France, 1996-2025Nombre de chômeurs par catégorie de France Travail en France, 1996-2025

En réalité, le chômage a encore augmenté au 2e trimestre 2025

Selon France Travail, en moyenne au 2e trimestre 2025, le nombre de chômeurs en « catégorie A » apparaît en forte baisse de près de 200 000 personnes, soit plus de 5 % de baisse. Le nombre de chômeurs au sens large (catégories A à E) aurait baissé de plus de 140 000 personnes, soit -2,2 %.

Évolution du chômage en France au deuxième trimestre 2025Évolution du chômage en France au deuxième trimestre 2025

Si l'on observe de plus près la variation du chômage (de catégorie A), on constate une très forte baisse : avec 195 000 chômeurs en moins ce trimestre, le chômage semble connaître en apparence sa plus forte baisse depuis 15 ans.

