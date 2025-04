La dette publique américaine augmente très fortement depuis 15 ans et semble toujours plus incontrôlable. Cette situation inquiétante pose la question de son financement, qui devient de plus en plus problématique alors que le gouvernement américain épuise les sources les unes après les autres : les fonds de Sécurité sociale, la Banque centrale, les prêteurs étrangers, etc. La Chine a quant à elle clairement jeté l’éponge et se débarrasse de ses bons du Trésor américains… On vous explique tout à propos de cet enjeu majeur du système financier international.