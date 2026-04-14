Réduire les inégalités n’est pas seulement une question d’équité visant à permettre à chaque être humain de vivre dignement, quelle que soit sa condition de départ ; c’est aussi une nécessité pour la stabilité des démocraties et la viabilité de la planète. Or, les inégalités demeurent extrêmes et persistent alors même qu’elles pourraient être atténuées grâce à la redistribution, à une fiscalité progressive, à l’éducation et au renforcement des droits des travailleurs. Ainsi, pour les auteurs du rapport 2026 sur les inégalités mondiales du World Inequality Lab (WID) : « L’inégalité est un choix politique ».
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