Nos compatriotes sont inquiets pour leur avenir : c’est le constat dressé par le baromètre Ipsos sur « Le rapport des Français à leur argent ». Et cette inquiétude s’exprime autant sur le court que sur le long terme. Elle se traduit d’abord par le souhait d’épargner davantage par crainte de l’avenir, dans un contexte où ils ont été durement touchés par l’inflation. Et les Français expriment également une inquiétude à long terme sur le sujet des retraites, aidés par la litanie médiatico-politique au sujet d'un système par répartition soi-disant « voué à la faillite » sans « remise à plat drastique ». En filigrane se profile le sempiternel joker libéral de la retraite par capitalisation, que le Medef n'a pas tardé à sortir lors du « conclave » censé « rediscuter » la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et ce malgré les retours d’expérience négatifs de notre voisin allemand, qui enregistre une hausse continue du taux de pauvreté chez les plus âgés et une explosion des inégalités.