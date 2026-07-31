Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

L’auteur prend pour principal exemple l’État du Kansas, dont il est lui-même originaire, qui constitue sous bien des aspects un exemple typique de ce phénomène.

Ce qu’il faut retenir

Le Kansas a toujours été un État célèbre pour sa radicalité, sa ferveur religieuse et l’intransigeance des mouvements de sa population. Historiquement, cette tendance au populisme avait combattu les puissances de l’argent, les identifiant à juste titre comme ses ennemis. Mais au fil du temps, un grand basculement a eu lieu. Les classes ouvrières et rurales du Kansas se sont peu à peu tournées vers le Parti républicain, qui a constamment défendu les intérêts économiques des riches et des entreprises. La population du Kansas s’est mise à voter contre ses propres intérêts.

Cette situation s’explique en grande partie par l’instrumentalisation de la ferveur et de la méfiance de la population envers les libéraux et citadins de la côte, méprisants envers les habitants du Heartland et défendant des valeurs incompatibles avec les convictions religieuses, graduellement radicalisées par des prêcheurs mis en valeur par le Parti républicain, de la majeure partie du Kansas. Une machine à radicaliser indéfiniment la population du Kansas s’est mise en place, conduisant la réaction vers des extrêmes toujours plus outranciers sur les questions culturelles, tandis que le consensus sur la dérégulation économique, la baisse des impôts et la destruction des syndicats demeurait intact, et continuait à faire des ravages sur le tissu économique de l’État. Le déclin du Kansas se poursuit sans fin, et la masse conservatrice, loin d’en tirer des leçons, continue de tirer à boulets rouges sur des libéraux perçus comme la source de tous les maux de l’État.