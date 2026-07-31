Pourquoi les pauvres votent à droite (initialement publié en 2004) est une étude de la translation effectuée par une large partie de l’électorat américain pauvre, peu éduqué et provenant des classes rurales et ouvrières depuis le Parti démocrate vers le Parti républicain dans de nombreux États du Heartland américain : le bassin du Mississippi et les Grandes Plaines.
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