Les discours contemporains se concentrent très largement sur les effets possibles de l’intelligence artificielle sur le travail. D’autres s’attardent sur les obstacles législatifs à l’embauche, sur les fameuses rigidités du marché du travail. Pourtant, c’est bien sur le contenu des emplois qu’il est nécessaire de s’arrêter. Les emplois peu qualifiés, au risque de surprendre, représentent encore un emploi sur six, et leur dynamique est loin de s’interrompre. Observer leur persistance, c’est aussi raconter l’histoire économique de notre pays : la désindustrialisation, les délocalisations, mais surtout des politiques de l’emploi qui ont longtemps erré, aveuglées par une certaine idéologie libérale faisant de la réduction du coût du travail l’alpha et l’oméga de l’action publique. La persistance des emplois peu qualifiés autorise ainsi à lire la société à travers le prisme d’une logique de classes sociales, même si celles-ci ont profondément muté et obligent à manier ce vocable avec davantage de précautions.
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