À l’aube de l’attaque surprise israélo-américaine en Iran, la concentration des forces aéronavales américaines dépassait celle de la « guerre des 12 jours » en juin dernier. Avec deux porte-avions et leurs escortes, environ un tiers de l’US Navy était à pied d’œuvre. Une action majeure se profilait à l’horizon sans toutefois augurer celle de « Tempête du désert » en 1991, puis de « Liberté pour l’Irak » en 2003, tant le déploiement en hommes et en matériels demeurait comparativement faible. Et pourtant, l’opération « Fureur épique », commencée le 28 février, déborde largement des enjeux nucléaires et régionaux. Au-delà du Moyen-Orient, une cible « existentielle » pour les intérêts américains émerge : la Chine.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner