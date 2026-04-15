En 2000, le gouvernement travailliste israélien d’Ehoud Barak qualifie l’alliance entre les conservateurs autrichiens et le FPÖ – un parti fondé par d’anciens nazis – de « pacte avec le Diable » et rappelle son ambassadeur à Vienne. Un quart de siècle plus tard, Israël, passé aux mains des suprématistes, s’allie avec les partis d'extrême-droite européens, qui prétendent n’être plus antisémites. Sous cette alliance que certains pourraient considérer contre nature, se trouvent en réalité des ennemis communs : l’islam, la gauche, le libéralisme politique de l’Union européenne et les droits humains.
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