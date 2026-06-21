Tandis que l’esprit de soumission européiste s’expose sans rougir à l’Assemblée nationale, les syndicats français et le gouvernement italien illustrent, dans leurs prises de position, les ravages persistants de la sclérose idéologique néolibérale. Dernières nouvelles de Bruxelles.
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