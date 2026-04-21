Tandis que pointe en France un débat sur la place du drapeau de l’Union européenne dans l’espace public, l’instabilité internationale accélère le retour en force des États au détriment d’un projet européiste pris de vitesse. Dernières nouvelles de Bruxelles.
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