Le choix fait par certains maires RN récemment élus d’ôter le drapeau européen de la façade de leur hôtel de ville a suscité un début de polémique dans l’espace médiatique. Cette initiative pourra sembler anecdotique (notamment de la part d’un parti qui n’a fait que renoncer, années après années, à toute critique sérieuse de l’Union européenne et de l’euro), mais il n’en est rien. Le politique procède d’une dimension symbolique sans laquelle il n’a guère de portée opératoire, et les drapeaux comptent au nombre de ces symboles.

On se souvient de l’émotion soulevée en 2022 par l’installation sous l’Arc de triomphe d’un gigantesque drapeau de l’Union Européenne. Voulue par Emmanuel Macron pour célébrer la présidence française du Conseil européen qui commençait alors, cette initiative fut perçue par beaucoup comme vide de sens sinon lamentable, par le double effet de dissimulation et d’instrumentalisation de l’histoire nationale au profit de la cause européiste. Beaucoup jugèrent inconvenante la présence de ce drapeau au-dessus de la tombe du Soldat inconnu. Au bout de quelques jours, la polémique gagna tant en importance que ce drapeau fut discrètement retiré.

Au-delà du drapeau

La querelle du drapeau rebondit donc ces jours-ci, mais à front renversé. Les thuriféraires de l’Union européenne s’indignent de voir leur drapeau disparaître du fronton de certaines mairies. Ils y voient inévitablement le signe d’un « repli sur soi » frileux ou nationaliste autant qu’une offense à un sens de l’Histoire prétendument irréversible. Indépendamment des dispositions juridiques relatives au pavoisement des bâtiments publics, le débat est éminemment politique, dans la mesure où il engage des considérations d’ordre historique, idéologique et philosophique, intimement mêlées dans des faisceaux de représentations inconciliables.