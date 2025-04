L'anecdote a renforcé la réputation de Javier Milei, surnommé « el Loco » (« le fou ») : accablé par la mort de son chien Conan, un mastiff adopté en 2004 et mort en 2017, il le fait cloner en 2018 par la société étasunienne PerPETuate, Inc. pour pas moins de 50 000 dollars. « Une façon de se rapprocher de l'éternité », justifie ce « techno-optimiste fanatique ».

Résultat : six chiots dont quatre sont nommés en référence à des économistes de l'École de Chicago, connue entre autres pour son hostilité à l'interventionnisme économique de l'État, c'est-à-dire à la régulation (prix, salaires, impôt progressif, protectionnisme douanier, redistribution de la richesse, etc.) : Milton (en l'honneur de Milton Friedman), Murray (en l’honneur de Murray Rothbard), Robert et Lucas (en référence à Robert Lucas Jr.).

Pour situer ces penseurs, reprenons la distinction qu'établit la philosophe et spécialiste du libéralisme, Catherine Audard, entre trois courants souvent confondus :