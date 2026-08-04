Deux événements, survenus à quelques semaines d’intervalle, racontent l’état réel de la société française. D’un côté, une étude de l’Insee révèle que plus d’une personne sur cinq a connu des privations matérielles et sociales entre 2022 et 2025. De l’autre, une canicule d’une intensité exceptionnelle rappelle que les catastrophes climatiques frappent d’abord les plus vulnérables. À rebours des récentes déclarations de Yann Barthès, selon lesquelles nous serions « tous logés à la même enseigne » face à la chaleur, ces deux constats racontent une tout autre histoire : le changement climatique ne suspend pas les inégalités sociales, il les exacerbe. Plus que jamais, l’insécurité sociale travaille notre société, comme la pandémie de Covid-19 l’avait déjà révélé. Malgré l’ampleur de la redistribution, la cohésion nationale se fissure et des logiques de sécession progressent. Une société ne se défait pas toujours dans le fracas. Elle peut aussi s’éroder en silence.
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