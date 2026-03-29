Après plus de trois semaines de frappes aériennes et de bombardements, le conflit opposant l’Iran aux États-Unis et leurs alliés du Moyen-Orient s’enlise peu à peu, sans perspective de résolution. Les effets de la guerre, économiques comme stratégiques, dépassent le cadre des seuls belligérants et concernent à présent le monde entier.
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