Alors que ses défenseurs espèrent un vote définitif de l’Assemblée nationale d’ici cet été, la proposition de loi sur le droit à l’aide à mourir continue de susciter de nombreuses mises en garde contre les dérives possibles du dispositif. Notamment pour les personnes en situation de handicap et celles souffrant de troubles psychiatriques – et dans un contexte de sous-financement généralisé. Les exemples étrangers, dont singulièrement celui du Canada, illustrent une tendance à l’élargissement de l’« aide médicale à mourir », notamment pour des publics fragilisés. Jusqu’où peut-on tenter de s’en prémunir en respectant le libre choix de ces personnes ?
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