Le management est un dispositif de contrôle du travail au service de l’accumulation capitaliste. Anthony Galluzzo, professeur en sciences de gestion à l’université de Saint-Étienne, qui a notamment fait paraître La Fabrique du consommateur (La Découverte, 2020) et Le mythe de l’entrepreneur (La Découverte, 2023), fait paraître Manuel de management décomplexé, l’art capitaliste de discipliner le travail (La Découverte). Il y fait la synthèse des travaux existants et propose un tour d’horizon des techniques de management les plus répandues et parfois illégales. Il se place du point de vue d’un consultant fictif qui prodigue ses conseils à un destinataire patronal. Entretien.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner