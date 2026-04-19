Laurent Ottavi (Élucid) : Comment définissez-vous globalement le management, en quoi est-ce lié au capitalisme et à sa nécessité de produire du contrôle et de la discipline ?

Anthony Galluzzo : Le management n'est pas cette discipline éthérée et bienveillante que décrivent les manuels de type développement personnel. Ce n’est pas non plus simplement un ensemble neutre de techniques d’organisation ou de motivation, mais un dispositif de contrôle du travail au service de l’accumulation capitaliste. Dans l’entreprise capitaliste, les travailleurs ne possèdent ni les moyens de production ni le produit de leur travail. L’employeur achète seulement leur capacité de travail. Il existe donc un problème fondamental pour le capital : comment transformer ce potentiel en effort réel, comment obtenir le maximum d’intensité et de durée de travail possible.

Le management répond précisément à cette question. C’est l’ensemble des techniques qui visent à discipliner la force de travail, à l’insérer dans un ordre productif orienté vers la performance et le profit.

L’originalité de mon livre est de montrer que ces techniques existent dans des contextes très variés, mais reposent sur une logique commune : surveillance, fragmentation du travail, pression sur les cadences, division des collectifs ouvriers, et mobilisation de différentes formes de contrainte – économiques, sociales ou symboliques…

Élucid : En se mondialisant, le capitalisme a repris l’ascendant sur la classe ouvrière, écrivez-vous. Quelle est la spécificité de ce qui est appelé « la mondialisation » par rapport aux phases passées d’internationalisation du capitalisme et quels moyens a-t-elle donnés au patronat ?