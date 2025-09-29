Dans quelques jours, comme chaque année, un tsunami rose va déferler sur notre pays et sur de nombreux autres. Ardemment relayé par les médias, « Octobre rose » encourage essentiellement le dépistage par mammographie, censé repérer les cancers à des stades précoces afin de mieux les traiter. Les bénéfices de cette politique sont pourtant très controversés parmi les scientifiques. Une partie des chercheurs estime que le dépistage ne sauve pas de vies, pas même de seins. Mais émettre le moindre doute sur sa pertinence s’avère politiquement explosif. En attendant, les Françaises sont traitées comme des mineures, incapables de prendre des décisions éclairées pour leur santé.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner