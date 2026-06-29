« Assistanat », « pognon de dingue », « traverser la rue »… le discours politique néolibéral sur la pauvreté repose sur un postulat : les aides sociales sont trop généreuses et elles décourageraient de chercher un travail. C’est faux. Une étude de l’OFCE montre qu’il est toujours plus rémunérateur de travailler que de percevoir les minima sociaux, y compris à mi-temps. Le revenu disponible d’une personne seule peut doubler lors du passage de l’inactivité au SMIC à temps plein. Pourtant, plus de 2 millions de travailleurs vivent sous le seuil de pauvreté et plus d’un citoyen français sur sept est désormais en situation de pauvreté monétaire, un plus haut historique. Le problème n’est pas « l’assistanat », ce sont les politiques qui fabriquent de la précarité tout en accusant ceux qui la subissent.
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