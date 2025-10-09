Des centaines de milliards d’euros : voilà ce que la France doit emprunter chaque année pour tenir. Et plus la dette enfle, plus les intérêts explosent, alimentant un cercle vicieux sans fin. Or, l’essentiel de ces financements provient d’investisseurs étrangers. Autrement dit, la souveraineté française dépend aujourd’hui des marchés internationaux. La dette n’est donc plus seulement un enjeu économique : elle est devenue un problème politique et démocratique majeur. Comment « reprendre le contrôle » en rompant avec le néolibéralisme quand l’État ne survit que grâce au monde de la finance ?
