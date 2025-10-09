Nous nous sommes intéressés dans de précédents articles à l’évolution de la dette publique en France et à la problématique de la charge des intérêts de la dette publique en France. Nous poursuivons aujourd’hui par une analyse du besoin de financement de l’État, et donc des risques liés au financement de cette dette publique.

La dette publique remonte à très loin, et même probablement aux premiers souverains de l’Histoire. Si cela vous intéresse, nous détaillons dans cette annexe une courte histoire de la dette publique, en présentant également l’évolution de sa composition et donc de son financement.

L’énorme besoin de financement de l’État

Prenons tout d'abord conscience des gigantesques masses financières en jeu pour le financement de la dette. Celles-ci sont rarement présentées au grand public. Pourtant, tout cela est au cœur du danger du système d’endettement massif de l’État.

Nous avons présenté le gigantesque déficit de l’État – plus de 150 Md€ – dans notre article sur le Budget de l’État en France : il s’expliquait par le fait que seulement 290 Md€ d’impôts nets ont été perçus en 2024, pour financer 440 Md€ de dépenses.

Cependant, ici on ne parle que des dépenses du budget général, qui n’incluent pas les opérations liées à la dette. En réalité, financièrement parlant, l’État a besoin de bien plus d’argent encore. Beaucoup plus.