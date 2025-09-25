La dette publique française atteint des sommets qui donnent le vertige. Jamais, hors période de guerre, notre pays n’avait été autant endetté : plus de 3 300 milliards d’euros, soit 114 % du PIB, et environ 100 000 € de dette par ménage – des niveaux inimaginables il y a encore quelques années. Depuis 1974, pas une seule année de véritable désendettement : bien au contraire, les gouvernements de droite comme de gauche ont creusé un trou abyssal. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, les déficits gargantuesques se sont succédé, et 140 milliards de déficits sont encore prévus en 2025. Comment la France en est-elle arrivée à devenir l’un des pays les plus endettés d’Europe, juste derrière la Grèce et l’Italie ? Entre promesses non tenues, baisse des impôts, augmentation des subventions aux entreprises et diminution des dépenses des services publics, ce dossier passe au crible des décennies d’incurie budgétaire et de perte continue de souveraineté avec la mise sous tutelle de Paris par Bruxelles ; il éclaire enfin les risques bien réels que fait peser cette montagne de dettes sur notre avenir.

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

1- 3 300 milliards de dette publique
2- L’État représente 80 % de la dette publique
3- N'oubliez pas l'Union européenne !
4- La France de Macron, lanterne rouge de l'Europe
5- Pourquoi la dette augmente sans cesse
6- L'endettement du néolibéralisme : une calamité historique
La politique néolibérale irresponsable menée par Emmanuel Macron a enchaîné les déficits gargantuesques, même hors période de crise. Et pour la seule année 2025, le budget de l’État prévoit encore un déficit de 140 Md€.

Budget de l'État en France pour 2025Budget de l'État en France pour 2025

Pour bien situer l’ampleur de ce chiffre, rappelons que cette montagne de milliards de déficits est bien supérieure à celle des années 1990, époque où la presse économique s’en inquiétait déjà.

Sauf qu’à l'époque, il s’agissait de milliards de francs ; aujourd'hui, ce sont des milliards d'euros – donc des sommes six fois plus élevées…

3 300 milliards de dette publique

La conséquence de tout cela est évidente : la dette publique ne cesse d’augmenter. Des décennies d’incurie budgétaire ont ainsi permis à la dette publique française d'atteindre la somme astronomique de 3 300 Md€ au 1er trimestre 2025.

Dette publique de la France, 1960-2025Dette publique de la France, 1960-2025

Les décennies passent, et les records tombent, au gré des changements de monnaie…

Source : Les Echos - 1995 et 2023

L’État représente 80 % de la dette publique

Dans le détail, la dette publique est principalement composée de la dette de l’État lui-même : ce dernier porte plus de 80 % de la dette publique, alors qu’il ne génère qu’environ 30 % des recettes publiques.

