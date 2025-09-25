La dette publique française atteint des sommets qui donnent le vertige. Jamais, hors période de guerre, notre pays n’avait été autant endetté : plus de 3 300 milliards d’euros, soit 114 % du PIB, et environ 100 000 € de dette par ménage – des niveaux inimaginables il y a encore quelques années. Depuis 1974, pas une seule année de véritable désendettement : bien au contraire, les gouvernements de droite comme de gauche ont creusé un trou abyssal. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, les déficits gargantuesques se sont succédé, et 140 milliards de déficits sont encore prévus en 2025. Comment la France en est-elle arrivée à devenir l’un des pays les plus endettés d’Europe, juste derrière la Grèce et l’Italie ? Entre promesses non tenues, baisse des impôts, augmentation des subventions aux entreprises et diminution des dépenses des services publics, ce dossier passe au crible des décennies d’incurie budgétaire et de perte continue de souveraineté avec la mise sous tutelle de Paris par Bruxelles ; il éclaire enfin les risques bien réels que fait peser cette montagne de dettes sur notre avenir.
