Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

La politique néolibérale irresponsable menée par Emmanuel Macron a enchaîné les déficits gargantuesques, même hors période de crise. Et pour la seule année 2025, le budget de l’État prévoit encore un déficit de 140 Md€.

Pour bien situer l’ampleur de ce chiffre, rappelons que cette montagne de milliards de déficits est bien supérieure à celle des années 1990, époque où la presse économique s’en inquiétait déjà.

Sauf qu’à l'époque, il s’agissait de milliards de francs ; aujourd'hui, ce sont des milliards d'euros – donc des sommes six fois plus élevées…

3 300 milliards de dette publique

La conséquence de tout cela est évidente : la dette publique ne cesse d’augmenter. Des décennies d’incurie budgétaire ont ainsi permis à la dette publique française d'atteindre la somme astronomique de 3 300 Md€ au 1er trimestre 2025.

Les décennies passent, et les records tombent, au gré des changements de monnaie…

L’État représente 80 % de la dette publique

Dans le détail, la dette publique est principalement composée de la dette de l’État lui-même : ce dernier porte plus de 80 % de la dette publique, alors qu’il ne génère qu’environ 30 % des recettes publiques.