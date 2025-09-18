Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Les prix de l’immobilier ont spectaculairement augmenté en France en 25 ans. C’est un phénomène bien connu, puisqu’il a permis à de nombreux propriétaires de s’enrichir grâce à la prise de valeur de leur bien immobilier payé à bas coût avant l’entrée dans le XXIe siècle. Le plus fort de cette bulle a eu lieu entre 1997 et 2008 ; elle a ensuite dégonflé à l’occasion de la crise des subprimes pour finalement repartir à la hausse dès 2016, moins fortement qu’avant, mais avec tout de même une augmentation de +5 % par an environ.

Cependant, comme nous l’avions expliqué dès 2022, cette tendance a fini par se retourner, en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Les prix immobiliers repartent à la hausse

Les chiffres de ce trimestre confirment que les prix immobiliers ont terminé leur baisse fin 2024. Ils repartent désormais à la hausse partout en France.

Seul le prix des maisons en Île-de-France continue de baisser.