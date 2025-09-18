Comme nous l’avions anticipé dès 2022, la hausse des taux d’intérêt a lourdement frappé le marché immobilier. Depuis, les prix ont reculé de 10 à 15 % dans de nombreuses communes d’Île-de-France. Ce retournement bouscule les mentalités : pendant des décennies, nous avions pris l’habitude de voir les prix grimper chaque année, parfois de façon spectaculaire. Or, à la fin de l’été 2025, cette tendance baissière touche à sa fin, signe que la crise immobilière déclenchée en 2022 est désormais derrière nous. Mais l’accalmie reste fragile : les inquiétudes liées aux finances publiques françaises et à l’instabilité politique empêchent tout retour à la situation antérieure et pourraient même ouvrir la voie à une nouvelle crise. Les incertitudes demeurent donc fortes et continueront d’influencer les conditions de logement en France ainsi que l’évolution économique du pays. Explications.
