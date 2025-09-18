Comme nous l’avions anticipé dès 2022, la hausse des taux d’intérêt a lourdement frappé le marché immobilier. Depuis, les prix ont reculé de 10 à 15 % dans de nombreuses communes d’Île-de-France. Ce retournement bouscule les mentalités : pendant des décennies, nous avions pris l’habitude de voir les prix grimper chaque année, parfois de façon spectaculaire. Or, à la fin de l’été 2025, cette tendance baissière touche à sa fin, signe que la crise immobilière déclenchée en 2022 est désormais derrière nous. Mais l’accalmie reste fragile : les inquiétudes liées aux finances publiques françaises et à l’instabilité politique empêchent tout retour à la situation antérieure et pourraient même ouvrir la voie à une nouvelle crise. Les incertitudes demeurent donc fortes et continueront d’influencer les conditions de logement en France ainsi que l’évolution économique du pays. Explications.

publié le 18/09/2025 Par Olivier Berruyer

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

En complément de cette analyse, vous pouvez tester vos cas particuliers dans le simulateur immobilier que nous avons spécialement développé pour vous : NOTRE SIMULATEUR IMMOBILIER EST DISPONIBLE ICI

1- Les prix immobiliers repartent à la hausse
2- Une chute importante des prix réels à Paris
3- Le rebond des ventes immobilières
4- La fin des prêts immobiliers pas chers
5- La crise immobilière de 2022 est terminée
6- Quel avenir pour le marché immobilier ?

Les prix de l’immobilier ont spectaculairement augmenté en France en 25 ans. C’est un phénomène bien connu, puisqu’il a permis à de nombreux propriétaires de s’enrichir grâce à la prise de valeur de leur bien immobilier payé à bas coût avant l’entrée dans le XXIe siècle. Le plus fort de cette bulle a eu lieu entre 1997 et 2008 ; elle a ensuite dégonflé à l’occasion de la crise des subprimes pour finalement repartir à la hausse dès 2016, moins fortement qu’avant, mais avec tout de même une augmentation de +5 % par an environ.

Cependant, comme nous l’avions expliqué dès 2022, cette tendance a fini par se retourner, en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Les prix immobiliers repartent à la hausse

Les chiffres de ce trimestre confirment que les prix immobiliers ont terminé leur baisse fin 2024. Ils repartent désormais à la hausse partout en France.

Indice des prix des logements en France, 1996-2025Indice des prix des logements en France, 1996-2025

Seul le prix des maisons en Île-de-France continue de baisser.

