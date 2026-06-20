Le dimanche 14 juin 2026, un accord préalable est venu clôturer la guerre dans laquelle les États-Unis s’étaient lancés contre l’Iran le 28 février dernier. Présenté par Donald Trump comme un succès, le contenu de l’accord semble au contraire consacrer une victoire iranienne claire, à la grande consternation d’un État hébreu plus isolé que jamais.
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