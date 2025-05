Cet article est le premier d’une série de trois sur les projets de défense européenne et leurs implications pour l’autonomie stratégique française, c’est-à-dire la capacité de la France à assurer de manière indépendante la protection de sa souveraineté, de ses intérêts vitaux et de sa sécurité, sans dépendre de manière décisive d'alliés ou de partenaires étrangers.

Face à la menace que fait planer Donald Trump de ne pas rendre automatique l’implication des États-Unis en cas d’attaque contre un État européen, notamment par la Russie, ces derniers (les pays d’Europe de l’Est en particulier) ont pris conscience de leur vulnérabilité en matière de défense, que ce soit en matière de troupes, de matériels, mais aussi et surtout de capacité à produire sur le sol européen des équipements militaires (ex. : chars, missile, système de défense sol-air, drones, etc.). Le constat est tout fait juste, nous y reviendrons.

Pour répondre à cette inquiétude (panique), la Commission européenne a multiplié les initiatives, annonces et propositions avec, récemment, la publication d’un Livre blanc de la défense, d’un projet de règlement européen intitulé « EDIP » et d’un plan « Rearm Europe 2030 », et la nomination pour la première fois de son histoire – en violation des traités – d’un commissaire européen à la défense.

Sur le papier, cela n’est pas une mauvaise chose, tant les industries nationales de défense, sous-dotées depuis des années, ont vu leur capacité de production s’effondrer considérablement depuis la fin de la Guerre froide (ce qui n’était pas illogique) et leur dépendance vis-à-vis des États-Unis s’accroître (de manière plus ou moins forte selon les États). Mais ne sous-estimons pas la capacité de l’Union européenne à ruiner et détruire tout ce qu’elle touche et à rater tout ce qu’elle entreprend.