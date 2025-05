Dans notre précédent article sur la défense européenne, nous avions présenté l’état de l’industrie européenne (et française) de défense avec sa dépendance plus ou moins forte à l’équipement militaire américain ainsi qu’à certaines matières premières, cela s’accompagnant de problèmes de financement et de fragmentation. Nous allons ici examiner les politiques européennes en matière de défense, puis les annonces faites par la Commission dans ce domaine afin d’expliquer en quoi ces dernières changent profondément la nature de ces politiques.