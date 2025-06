Cet article est le dernier d’une série de trois sur les projets de défense européenne et leurs implications pour l’autonomie stratégique française, c’est-à-dire la capacité de la France à assurer de manière indépendante la protection de sa souveraineté, de ses intérêts vitaux et de sa sécurité, sans dépendre de manière décisive d'alliés ou de partenaires étrangers.

Au vu des dynamiques actuelles, les récentes annonces de la Commission européenne pourraient déboucher sur différents scénarios que nous nous proposons d’explorer :

Scénario 1 : la création d’un complexe militaro-industriel européen échappant au contrôle des États et de la Commission ;

Scénario 2 : l’écrasement de l’industrie française sous l’effet d’une concurrence intra-européenne impitoyable (et notamment allemande) avec l’aide de la Commission ;

Scénario 3 : la disparition de l’UE sous l’effet d’une dislocation ou d’une fuite en avant fédérale ;

Scénario 4 : le maintien de la coopération intergouvernementale, seule garante de l’autonomie stratégique nationale et, le cas échéant, européenne.

S’il est encore trop tôt pour déterminer lequel de ces scénarios a le plus de chance d’advenir, il est raisonnable d’affirmer que tous sont plausibles.

La voie de la consolidation : le scénario de la constitution d’un complexe militaro-industriel européen

Plusieurs éléments pourraient conduire à un tel scénario. Tout d’abord, la Commission européenne n’est pas contre cette approche : on ne compte plus les discours en faveur de la constitution de « champions européens» (afin de faire face aux géants américains et chinois), ou ceux appelant à la fin des doublons entre États en matière capacitaire, et dénonçant une industrie européenne trop fragmentée.