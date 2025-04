Il y a déjà cinq années, Jupiter nous enjoignait à « s’unir », « combattre », « se mobiliser » et « se hisser individuellement et collectivement à la hauteur du moment » pour faire face à une « guerre » contre… un virus, et cela « quoi qu’il en coûte ». Puis en 2024, à court de grande cause nationale pour susciter l’unité – ou plutôt la soumission –, Macron invoquait « le tabou du siècle », à savoir la hausse de l’infertilité, et appelait à un « réarmement démographique », pour le bien de la patrie, toujours sur fond de sémantique martiale, cette fois-ci teintée d’asservissement nataliste des femmes. Un flop total : un an plus tard, il ne s’est rien passé.

Mais alors, comment exister ? Comment effrayer pour rassembler ? En parlant de vraie guerre ! Après trois années pleines de conflit russo-ukrainien sur fond de violation des accords de Minsk, voilà soudainement que la Russie est devenue « une menace, pour la France et pour l’Europe » d'après notre Churchill 2.0 bien à la peine. « Qui peut donc croire que la Russie d'aujourd’hui s'arrêtera à l'Ukraine ? La menace russe est là. Nous rentrons dans une nouvelle ère », a-t-il dramatisé avec son ton pseudo-solennel qui a perdu toute sa crédibilité ; et dans une rhétorique de la peur, pour mieux justifier sa mission de construire une Europe encore plus fédérée – et satisfaire les globalistes de Davos.

