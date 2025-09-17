Les modifications brutales de la politique commerciale de l’administration américaine ont laissé entendre que le processus de mondialisation, dont la montée en puissance avait été actée à partir des années 1990, prenait désormais fin. Mais au-delà des apparences, la montée d’un certain protectionnisme à travers le monde n’avait pas attendu l’arrivée de la nouvelle administration américaine. Plus encore, la mondialisation ne peut se résumer au libre-échange ; elle revêt d’autres dimensions, dont la plus redoutable est celle de la financiarisation qui, loin de s’affaisser, est plus dynamique que jamais. Mais à force de regarder les malheurs du libre-échange, le regard se déplace au mauvais endroit. Avec une Union européenne dont les actions ne cessent de se réduire dans les nouvelles configurations économiques et politiques, la période qui s’ouvre ne marque-t-elle pas surtout l’accélération du délitement européen ? Fin de la mondialisation ou déclin inexorable de l’Union européenne ? La question reste ouverte.
