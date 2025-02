Grâce au recours à l’article 49-3 de la Constitution française, le budget du fragile gouvernement Bayrou a pu passer en force. La censure a échoué à le faire tomber. Si certains crient au scandale démocratique, tant le recours à cet article – devenu la marque de fabrique de la macronie – se banalise, d'autres y voient l'expression d'un « parlementarisme rationalisé ». Or, l’argument selon lequel l’usage de cette arme juridique serait parfaitement légal et légitime est en réalité difficile à entendre. Parce qu’il s’inscrit dans une crise démocratique profonde qui prend la forme de la dépossession des citoyens français de leur souveraineté, l'article 49-3 apparaît de plus en plus comme une nouvelle matraque répressive.